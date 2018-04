Japon : décès à 117 ans de la doyenne présumée de l’humanité

Le décès de la personne la plus âgée au monde, une Japonaise de 117 ans, a été confirmé dimanche.

Nabi Tajima a cessé de vivre samedi soir d’une cause naturelle dans un hôpital au sud de l’île de Kikai, a confirmé le bourgmestre de la ville Susumu Yoshiyuki à l’agence dpa.

Mme Tajima est née le 4 août 1900 et a plus de 160 descendants. Elle était devenue la personne la plus âgée au monde en septembre après le trépas de le Jamaïcaine Violet Brown, aussi âgée de 117 ans.

Selon le Guinness des records, le Japonais Masazo Nonaka, à l’âge de 112 ans est l’homme le plus vieux au monde.

68.000 centenaires

Selon un groupe de recherche américain sur la gérontologie, c’est une autre dame originaire du Japon qui détient désormais le record mondial des femmes âgées: Chiyo Miyako, résidant à Yokohama, au sud de Tokyo, célèbrera son 117e anniversaire dans 10 jours.

Le Japon dénombre pas moins de 68.000 centenaires selon les statistiques du gouvernement, un chiffre en constante augmentation.