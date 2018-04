Yanina Wickmayer se hisse en finale du double à Zhengzhou

Après son élimination en demi-finale du simple, Yanina Wickmayer est parvenue à se qualifier pour la finale du double au tournoi de tennis WTA 125K Series de Zhengzhou, doté de 125.000 dollars, samedi en Chine. Associée à la Britannique Naomi Broady, Wickmayer a battu la paire sino-japonaise composée de Jia-Jing Lu et Junri Namigata sur le score de 7-6 (2), 6-3.

En finale, ‘Wicky’ et Broady, têtes de série N.3 du tableau, affronteront les Chinoises Yafan Wang et Ying-Ying Duan. Lauréate de deux tournois WTA en double en carrière à Luxembourg (2013) et Washington (2016), la droitière belge peut décrocher un 2e sacre sur le circuit WTA 125 cette saison après celui acquis fin février à l’Oracle Challenger Series d’Indian Wells avec l’Américaine Taylor Townsend.

Plus tôt dans la journée, Wickmayer, 107e mondiale et tête de série N.6 de ce tournoi disputé sur dur, a été éliminée par la Chinoise Yafan Wang (WTA 98/N.4) en trois sets, 6-2, 3-6 et 6-2 après 2 heures et 16 minutes de jeu.

Source: Belga