Xavier Simeon 24e des deux premières séances d’essais libres du GP des Amériques

Xavier Siméon a réalisé le 24e et dernier temps, vendredi à l’issue des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des Amériques de motocyclisme dans la catégorie reine MotoGP. Au guidon de sa Ducati de l’équipe Reale Avintia Racing, le Bruxellois a été chronométré en 2:08.021 sur le Circuit des Amériques à Austin, à 3.422 secondes de la Suzuki de l’Italien Andra Iannone. « Cela a été un défi pour moi de bien comprendre ce circuit avec ma Ducati. Je ne me sentais d’ailleurs pas à l’aise lors de la première session mais la deuxième a été bien mieux », a déclaré le Belge de 28 ans qui découvre la MotoGP cette saison. « Je dois encore m’améliorer dans beaucoup de domaines. Le principal aspect à travailler reste ma position. Actuellement, je suis encore un peu tendu au guidon de ma moto. Si je parviens à être plus relâché, je pense pouvoir faire de gros progrès », a expliqué Xavier Siméon, qui accuse un retard de 0.885 sur l’Espagnol Pol Espargaro, 23e.

Iannone, 28 ans et 13e au terme du défunt championnat, a signé le meilleur temps en 2:04.599, 56/1000e devant le champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda). Un autre Espagnol, Maverick Vinales (Yamaha), a réalisé le 3e temps (2:04.863).

Dimanche se déroulera au Texas la 3e manche du championnat du monde, emmené pour l’instant par le Britannique Cal Crutchlow (Honda), vainqueur du GP d’Argentine.

A noter qu’en Moto3, le Belge Livio Loi (KTM) a signé le 9e temps des deux première séances en 2:18.339, à 0.916 de l’Espagnol Jorge Martin (Honda).

Source: Belga