Un temps chaud tout le week-end

Ce samedi après-midi, le temps sera ensoleillé et chaud avec des maxima de 20° à 25°, selon l’IRM. Le vent sera faible de secteur est à nord-est. Cette nuit, des champs nuageux remonteront sur la Belgique à partir de la France. Quelques averses éventuellement accompagnées d’orages pourront toucher le territoire en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 9° en Ardenne et 15° dans le centre. Dimanche, nous connaîtrons un temps chaud mais instable, avec du soleil et des périodes plus nuageuses. Des averses orageuses se développeront par endroits, surtout l’après-midi. Les maxima varieront entre 21° sur le relief et 27° en Campine, sous un vent faible de sud à sud-est puis modéré de sud-ouest.

Lundi, il fera sec sauf en Ardenne en début de journée. Ailleurs le temps sera généralement sec avec des éclaircies parfois larges. En cours de journée, le temps deviendra sec partout sous un ciel d’alternance. Les maxima oscilleront entre 13° en Hautes Fagnes et à la côte et 16° dans le centre.

Mardi, la nébulosité deviendra abondante partout et un peu de pluie sera possible, principalement en plaine. Les maxima resteront voisins de 16° dans le centre du pays sous un vent modéré, parfois assez fort à la côte, de secteur ouest à sud- ouest.

Mercredi, un front froid transitera sur le pays d’ouest en est et sera à l’origine de nuages et de pluie. A l’arrière de la perturbation, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. Les maxima seront proches de 14° ou 15° dans le centre.

