Un chef scout serait à l’origine d’un forum proposant des photos de femmes nues

Un étudiant trudonnaire d’une vingtaine d’années, chef scout à ses heures, a été identifié par la police comme étant à la base d’un forum d’échanges de photos de 142 jeunes femmes nues, rapportent samedi Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad. L’individu risque 15 ans de prison. On avait appris la semaine dernière que des journalistes belges et néerlandais étaient parvenus à débusquer un site internet crypté où s’échangeaient des photos de jeunes femmes dénudées. Le parquet avait ouvert une enquête et la Computer Crime Unit de la police fédérale a rapidement suivi la piste d’un jeune Trudonnaire. L’individu serait le créateur de la plateforme d’échange. Il faisait par ailleurs lui-même des photos qu’il vendait ou échangeait.

Le forum comptait environ 3.000 utilisateurs au total. Les photos, de personnes majeures mais aussi mineures d’âge, étaient classées par provinces. La plupart des 142 victimes connues n’étaient pas au courant du fait que des clichés d’elles-même circulaient.

Le suspect a été entendu mardi mais n’a pas été mis sous mandat d’arrêt.

Source: Belga