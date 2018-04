Tensions avec la Corée du Nord – L’annonce de Pyongyang, un « progrès significatif » vers la dénucléarisation, selon Séoul

Tweet on Twitter

La Corée du sud s’est félicitée samedi de la décision de Kim Jong Un, le dirigeant du Nord, de mettre fin aux essais nucléaires et ballistiques. « La décision de la Corée du nord représente un progrès significatif pour la dénucléarisation de la Péninsule coréenne, que le monde attend », a déclaré la présidence sud-coréenne dans un communiqué, saluant « l’environnement très positif pour les sommets à venir entre les deux Corées et entre la Corée du nord et les Etats-Unis », que la décision de Pyongyang « va créer ».

source: Belga