Tensions avec la Corée du Nord – La Chine satisfaite de l’annonce du leader nord-coréen à propos des tests nucléaires

La Chine se félicite de l’annonce faite par Kim Jong-Un, le leader nord-coréen, de gel des tests nucléaires et des lancements de missiles ballistiques. Pékin a assuré soutenir le développement économique et la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a indiqué samedi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « Nous soutiendrons [la Corée du Nord] au travers du dialogue et de consultations avec les parties concernées afin de trouver une solution à ses inquiétudes et d’améliorer les relations mutuelles », a déclaré le porte-parole Lu Kang.

« Nous espérons que toutes les parties feront un pas dans la même direction et prendront des mesures concrètes en faveur de la paix et du développement commun dans la région », dit-encore le communiqué.

source: Belga