Tensions avec la Corée du Nord – Kim Jong Un annonce le gel des tests nucléaires et lancements de missiles

Le leader nord-coréen Kim Jong Un annonce suspendre les tests nucléaires et lancements de missiles du régime ainsi que la fermeture d’un site de tests nucléaires, rapportent samedi les agences de presse sud et nord-coréennes. « A partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser les tests nucléaires et lancements de missiles balistiques intercontinentaux », a communiqué l’agence de presse étatique de Corée du Nord, KCNA, citée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap.

« Le Nord va procéder à la fermeture d’un site de tests nucléaires dans le nord du pays pour prouver sa volonté de suspendre les tests nucléaires », poursuit la communication, attribuée au leader du régime isolé, Kim Jong Un.

La décision a été prise d’une réunion du Comité central de son parti unique au pouvoir en Corée du Nord.

Cette annonce intervient moins d’une semaine avant le sommet prévu entre Pyongyang et Séoul qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, en principe début juin.

« Comme le caractère opérationnel des armes nucléaires a été vérifié, il n’est plus nécessaire pour nous de mener des essais nucléaires ou de lancer de missiles à moyenne et longue portée ou ICBM » (missiles balistiques intercontinentaux, ndlr), a dit Kim Jong Un lors de la réunion du parti unique.

Peu après l’annonce spectaculaire, le président américain Donald Trump a salué une « très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et le monde », dans une réaction postée sur le réseau social Twitter.

Il a ajouté qu’il y voyait » un grand progrès » qu’il était se réjouissait du sommet prochain prévu avec le leader nord-coréen Kim Jong Un.

