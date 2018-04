NBA – Cleveland battu à Indiana et mené 2-1, Washington et Milwaukee réduisent l’écart

Vice-champion en titre, Cleveland a été battu sur le parquet d’Indiana (92-90), vendredi soir lors du match 3 du premier tour des playoffs de NBA, championnat nord-américain de basket. La bande à LeBron James est menée 2-1 avant le match 4 prévu dimanche, toujours à Indianapolis. Pourtant, ce sont bien les Cavaliers qui ont bien entamé la rencontre, menant 57-40 à la mi-temps grâce notamment au ‘King’ (28 pts) et au meneur George Hill. Fades en première période, les Pacers se sont réveillés dans le 3e quart, passant un 23-12 à leur adversaire avant de recoller au score à 8:00 de la sirène. La décision est finalement venue des mains du Croate Bojan Bogdanovic, auteur de 30 points donc 15 dans le dernier quart-temps. Les Cavaliers devront recoller au score dimanche soir s’ils ne veulent pas retourner dans l’Ohio dos au mur.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, Washington et Milwaukee se sont imposés contre Toronto et Boston et ne sont désormais menés que par 2 victoires à 1. Les Wizards, vainqueurs 122-103 au terme d’une rencontre électrique, ont cette fois pu compter sur leur duo Bradley Beal et John Wall, 28 points chacun. Le match 4 aura lieu dimanche, toujours à Washington.

Après deux matches moyens, les Bucks de Milwaukee se sont remis sur de bons rails devant leur public, s’imposant 116-92 contre les Celtics. Grâce à une défense collective de tous les instants, la bande à Giannis Antetokounmpo (19 pts) a relancé la série. L’ailier des Bucks Khris Middleton a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 unités au compteur. La franchise du Wisconsin pourrait revenir à égalité en cas de victoire dimanche après un nouveau duel à domicile.

Source: Belga