Nainggolan marque et la Roma garde l’enthousiasme avant les demies de C1

Radja Nainggolan a trouvé la voie du but pour la 4e fois de la saison samedi face à la Spal lors de la 34e journée de Serie A. Le Diable Rouge a inscrit le deuxième but de l’AS Roma qui s’est imposée 0-3 sur le terrain de la Spal malgré l’absence de plusieurs titulaires. Favorisés par un but contre son camp de Vicari (33e) en première mi-temps, les Romains ont accéléré en début de deuxième période. Nainggolan a alors repris victorieusement un ballon bondissant pour l’expédier dans le petit filet d’une demi-volée puissante (55e).

Cinq minutes plus tard, le ‘Ninja’ a décalé Pellegrini sur le flanc droit romain avant que celui-ci n’adresse un centre parfait pour le coup de tête du 0-3 signé Patrick Schick (60e). Placé dans une position offensive derrière le buteur tchèque, Nainggolan a été remplacé à la 74e minute.

Troisième de Serie A avec 67 points, trois de plus que la Lazio qui joue dimanche, la Roma retrouve la victoire en championnat après trois matches et se prépare aux mieux pour la demi-finale aller de Ligue des champions mardi à Anfield Road contre Liverpool.

Source: Belga