Les Belges à l’étranger – Tielemans remplacé après 36 minutes avec Monaco, battu à Guingamp

L’AS Monaco s’est incliné lourdement face à Guingamp samedi soir lors de la 34e journée de Ligue 1. En infériorité numérique depuis la 21e minute et l’exclusion de Jemerson, le champion en titre a dû se priver de Youri Tielemans après 36 minutes en raison d’un choix tactique opéré par l’entraîneur Leonardo Jardim. Au moment du remplacement, les Monégasques étaient déjà menés 2-0 suite aux buts de Briand (22e) et Didot (34e). Thuram a ensuite ajouté un troisième but pour Guingamp (47e) avant que Toure ne réduise l’écart (63e).

Battu 7-1 par Paris la semaine dernière, Monaco met sa deuxième place en danger. L’ASM compte en effet 70 points contre 69 pour ses poursuivants, Lyon et Marseille.

Avec Caen, Stef Peeters est pour sa part resté sur le banc lors du partage des siens 1-1 contre Metz. Caen est 15e de Ligue 1 avec 36 points, sept de plus que Troyes, 18e et premier relégable.

Source: Belga