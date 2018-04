Les Belges à l’étranger – Manchester United et Lukaku, passeur, vont en finale de FA Cup aux dépens de Tottenham

Manchester United est venu à bout de Tottenham samedi à Wembley en s’imposant 2-1 en demi-finale de FA Cup. Les Red Devils se qualifient ainsi pour la finale de la compétition pour la 20e fois de leur histoire. Titulaire et présent toute la rencontre, Romelu Lukaku a fourni – involontairement – l’assist du 2-1 décisif signé Herrera (62e). Sans Fellaini resté sur le banc, Manchester United a rapidement subi le jeu de Tottenham dans cette rencontre. Les Spurs n’ont d’ailleurs pas tardé à concrétiser leur supériorité en trouvant le chemin des filets après onze minutes seulement sur un centre d’Eriksen et une glissade au timing parfait de Dele Alli au deuxième poteau.

En difficulté, les Mancuniens se sont relancés à la 24e minute avec l’aide de Mousa Dembele, titulaire au même titre que Jan Vertonghen. Le milieu de terrain des Diables Rouges a alors tenté et manqué un petit pont sur Pogba en zone défensive. Le Français a facilement récupéré le ballon et l’a déposé sur la tête d’Alexis Sanchez pour l’égalisation (24e).

Perturbé par ce but, Tottenham a ralenti quelque peu mais est tout de même passé près du 2-1 en fin de période en heurtant le poteau avec Dier (45e+2).

En deuxième période, Manchester United est parvenu à faire la différence peu après l’heure de jeu. Un contrôle manqué de Lukaku aux abords du rectangle a libéré Herrera dont la frappe en pleine course – centrale mais puissante – a laissé Lloris de marbre.

Alors que Toby Alderweireld est resté sur la banc, Tottenham a tout tenté pour revenir au score mais a finalement rebondi face à une défense solide.

Manchester United, vainqueur de la FA Cup douze fois, aura donc l’occasion d’égaler le record d’Arsenal le 19 mai prochain en finale face au vainqueur du duel entre Chelsea et Southampton (dimanche 16h).

