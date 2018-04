Les Belges à l’étranger – Kabasele de retour après sa blessure avec Watford, titre repoussé pour le Celtic de Boyata

Tweet on Twitter

Crystal Palace a aligné une troisième rencontre sans défaite en partageant 0-0 contre Waford samedi lors de la 35e journée de Premier League. Christian Benteke est monté au jeu à la 81e minute du côté de Palace alors qu’à Watford Christian Kabasele a retrouvé les terrains de Premier League pour la première fois depuis le 31 janvier et sa blessure aux ischio-jambiers. Le Diable rouge a disputé toute la rencontre. Watford, qui ne gagne plus depuis 6 matches, continue de faire du surplace au classement et est 12e avec 38 points. Pour sa part, Crystal Palace (15e avec 35 pts) prend un point important mais loin d’être décisif dans la lutte pour le maintien. Premier relégable, Southampton compte en effet 29 points mais un match de moins que les Londoniens.

– Écosse –

Battu par Hibernian 2-1, le Celtic Glasgow devra encore patienter pour remporter un 49e championnat écossais. Une victoire aurait en effet permis à l’équipe de Brendan Rodgers d’être sacrée à quatre journées du terme. Il n’en est rien. Glasgow possède 10 points d’avance sur Aberdeen, vainqueur 0-2 contre Kilmarnock. Dedrick Boyata a disputé toute la rencontre dans les rangs du Celtic. Charly Musonda est quant à lui resté sur le banc.

