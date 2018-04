Le fisc veut dégager un accord avec Karel De Gucht

Tweet on Twitter

L’inspection spéciale des Impôts (ISI) a proposé à l’ancien ministre et commissaire européen Karel De Gucht de négocier un accord dans son dossier fiscal, a confirmé l’avocat de M. De Gucht, Bruno Cardoen, au Tijd samedi. Fin 2011, on apprenait que l’ISI avait ouvert un dossier à l’encontre de Karel De Gucht (Open Vld) et son épouse. Vendredi, l’avocat du couple devait à nouveau se présenter devant la justice dans le cadre d’une des deux affaires fiscales visant ses clients. Le juge a reporté l’affaire au mois d’avril 2019.

Mais après des années de procédure, il semble que l’inspection souhaite désormais conclure l’affaire. « L’inspection spéciale des Finances nous a en effet adressé officiellement une lettre pour nous inviter autour de la table. Si une proposition en ressort, nous la prendrons en compte en tant que bons contribuables. Mais ce n’est pas à notre initiative. Nous avons des arguments suffisamment solides pour faire face aux autorités fiscales », affirme l’avocat Cardoen.

Source: Belga