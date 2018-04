L’acteur Verne Troyer, ‘Mini-Moi’ dans la série des films Austin Powers est mort

Verne Troyer, l’acteur américain qui incarnait Mini-Moi dans la série des Austin Powers, est mort à 49 ans, apparemment d’un suicide, selon un post publié sur son compte officiel Instagram. « C’est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd’hui », lit-on sur le post. « La dépression et le suicide sont des problèmes très graves. On ne sait jamais quelle bataille quelqu’un combat en lui-même. Soyez gentils les uns envers les autres. »

« Et sachez toujours qu’il n’est jamais trop tard pour venir en aide à quelqu’un », poursuit le post. L’acteur, qui mesurait 81 cm, avait acquis une notoriété mondiale en interprétant l’acolyte du méchant opposé à Austin Powers dans les films cultes de l’acteur comique Mike Myers.

Outre « Austin Powers 2 : L’espion qui m’a tirée » (1999) et « Austin Powers dans Goldmember » (2002), Verne Tryer a aussi tourné dans « Men in black » (1997) ou encore « Harry Potter à l’école des sorciers » (2001)

En 2009, il avait aussi participé à l’émission de téléréalité Celebrity Big Brother aux côtés de notamment de Coolio et de La Toya Jackson.

source: Belga