La Tchéquie, dominatrice en Allemagne, mène 2-0 au terme de la première journée de la demi-finale de Fed Cup

La Tchéquie mène 2-0 contre l’Allemagne après la première journée de la demi-finale de Fed Cup de tennis, samedi sur la terre battue indoor de la Porsche Arena de Stuttgart en Allemagne. Les Tchèques, lauréates de l’épreuve à dix reprises, dont trois fois lors des quatre dernières éditions, ont pris une large option sur une nouvelle finale. Le premier simple a vu Petra Kvitova (WTA 10) s’imposer 6-3, 6-2 contre Julia Goerges (WTA 11). Dans la foulée, les protégées de Petr Pala ont inscrit un deuxième point grâce à Karolina Pliskova, 6e mondiale. Elle a battu Angelique Kerber (WTA 12) sur le score de 7-5, 6-3.

Dimanche, le duel entre Goerges et Pliskova pourrait déjà être décisif. Si l’Allemande venait à s’imposer, Kerber et Kvitova monteront sur le court avant un éventuel double qui opposera Anna-Lena Groenefeld et Tatjana Maria à Katerina Siniakova et Barbora Strycova.

Source: Belga