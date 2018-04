Fed Cup – La France et les Etats-Unis dos à dos (1-1) en demi-finales après la première journée

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La France et les Etats-Unis ont clôturé dos à dos (1-1) la première journée de leur demi-finale de Fed Cup de tennis, samedi à Aix-en-Provence. Les Américaines avaient décroché le premier point grâce à la victoire de Sloane Stephens, 9e mondiale, sur Pauline Parmentier (WTA 122) 7-6 (7/3), 7-5 en 2 heure et 23 minutes de jeu sur la terre battue de l’Arena du Pays d’Aix.

Kristina Mladenovic, 20e mondiale, a rétabli l’égalité en écartant, en trois sets cette fois, Coco Vandeweghe, 16e joueuse du monde, 1-6, 6-3, 6-2 en 1 heure et 48 minutes de match.

Les Etats-Unis, tenantes du titre, jouent sans les soeurs Williams. La France avait battu la Belgique au 1er tour du groupe mondial, forçant les Belges à disputer un match de barrage contre l’Italie à Gênes.

Dimanche, Kristina Mladenovic défiera Sloane Stephens, lauréate de l’US Open alors que dans la foulée Pauline Parmentier sera opposée à Coco Vandeweghe.

Le double si nécessaire décidera ensuite de l’un des qualifiés pour la finale. L’autre demi-finale voit la Tchéquie mener 2 à 0 en Allemagne à l’issue de la première journée samedi à Stuttgart.

Source: Belga