Fed Cup – La Belgique joue son maintien au sein du Groupe mondial ce weekend en Italie

La Belgique tentera d’assurer son maintien au sein du Groupe mondial de Fed Cup ce weekend à Gênes, où l’équipe belge affronte, sur terre battue, l’Italie. La Belgique est contrainte de passer par la case barrages après sa défaite 3-2 en France au 1er tour du Groupe mondial en février dernier. L’équipe était alors dirigée par Dominique Monami, qui a été écartée de son poste de capitaine le mois dernier. C’est Ivo Van Aken qui a été nommé capitaine ad interim et qui sera sur le banc samedi et dimanche à Gênes.

La rencontre débutera samedi après-midi (13h30) par un duel entre Elise Mertens (WTA 17) et Jasmine Paolini (WTA 145). Le deuxième simple opposera dans la foulée Sara Errani (WTA 91) à Alison Van Uytvanck (WTA 50).

Dimanche à 12 heures, Elise Mertens rencontrera Sara Errani. Jasmine Paolini sera ensuite opposée à Alison Van Uytvanck. Restera à disputer le match de double entre Deborah Chiesa-Jessica Pieri et Kirsten Flipkens-Elise Mertens.

L’Italie a gagné le droit de disputer les barrages en battant l’Espagne 3-2 au 1er tour du Groupe mondial II.

