Fed Cup – Ivo Van Aken ne veut pas être un coach-gourou

Ivo Van Aken est un capitaine intérimaire heureux puisque la Belgique mène 0-2 en Italie après la première journée du match de Fed Cup qui oppose les deux pays en barrage du groupe mondial de Fed Cup, samedi à Gênes. « J’avais prévenu que jouer l’Italie sur terre battue n’était pas facile », dit-il. « Tant Elise qu’Alison ont eu le mérite de rester très concentrées et de répondre présentes au moment décisif ».

Très calme, Van Aken a pris beaucoup de notes pendant la rencontre. « Je ne suis pas un coach style gourou, si ce sont les joueuses qui doivent calmer le capitaine, ce n’est pas bon. Je veille avant tout à ce qu’on reste dans le plan tactique établi et je note des choses pour pouvoir débriefer par la suite sur des points concrets mais si les filles me demandent d’arrêter, je pose ma feuille. »

Source: Belga