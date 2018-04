Fed Cup – Grosse tension entre Sara Errani et la presse italienne

C’est les larmes aux yeux que Sara Errani s’est présentée en conférence de presse après sa défaite face à Alison Van Uytvanck en match de barrage du groupe mondial de Fed Cup qui oppose l’Italie à la Belgique qui mène 0-2 samedi à Gênes. La numéro 1 italienne s’est inclinée en 3 sets (6-4, 6-7, 6-2) et, selon les journalistes italiens, elle craignait d’affronter des questions délicates concernant son jeu défensif et ses nombreuses doubles fautes (17).

Immédiatement, la capitaine Tathiana Garbin a pris la parole pour souligner que « Sara Errani est une grande joueuse. Elle a eu un problème aujourd’hui mais, tout au long de la semaine, elle a été exemplaire et je suis fière de l’avoir dans mon équipe. »

Elle a également évacué la question des crampes au mollet dont la joueuse a souffert en fin de match, estimant qu’on ne saurait qu’après une nuit de sommeil si elle serait en état de jouer dimanche contre Elise Mertens.

La tension entre Errani et la presse italienne s’est directement fait sentir sur deux questions. La première concernait la qualité de mon service. Réponse d’Errani: « Je n’ai pas l’intention de parler de mon service. »

La deuxième concernait la différence de taille et de puissance entre les joueuses italiennes et belges. Réponse d’Errani: « Nous allons essayer de grandir pendant la nuit. »

Source: Belga