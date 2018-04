Fed Cup – Alison Van Uytvanck s’impose face à Sara Errani, la Belgique mène 2 à 0 contre l’Italie

Tweet on Twitter

Alison Van Uytvanck a permis à la Belgique d’engranger un deuxième point lors de la rencontre de barrage pour le Groupe mondial de la Fed Cup de tennis pour mener 2 à 0 contre l’Italie à l’issue de la première journée samedi à Gênes. Alison Van Uytvanck, 24 ans, 50e mondiale, a pris en effet la mesure de Sara Errani, 31 ans, 91e au classement WTA, en trois manches, 6-4, 6-7 (6/8), 6-2 en 2 heures et 43 minutes de jeu. après avoir déjà eu une balle de match dans le jeu décisif du deuxième set.

En match d’ouverture, Elise Mertens (WTA 17), 23 ans, avait assumé son statut de N.1 belge en dominant Jasmine Paolini (WTA 145), 22 ans, 6-1, 7-5 après 1 heure et 35 minutes de jeu, pour offrir le 1 à 0 aux Belges.

La bande à Ivo Van Aken, capitaine ad interim après le départ de Dominique Monami, n’aura besoin que d’un succès dimanche pour assurer son maintien dans le groupe mondial.

Dimanche à 12 heures, Elise Mertens rencontrera Sara Errani. Jasmine Paolini sera ensuite opposée à Alison Van Uytvanck. Restera à disputer le match de double entre Deborah Chiesa-Jessica Pieri et Kirsten Flipkens-Elise Mertens.

Les capitaines des deux équipes peuvent modifier leur composition jusqu’à une heure avant le coup d’envoi.

Source: Belga