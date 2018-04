EuroMillions Volley League – Maaseik bat Roulers dans le match N.1 de la finale du championnat

Maaseik a dominé Roulers 3 sets à 0 (25-22; 25-22; 25-19) dans la 1e manche de la finale de l’Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volley messieurs.

Le match N.2 aura lieu mercredi sur le terrain de Roulers, le champion en titre.

La finale se joue au meilleur des cinq matches et débutera le 21 avril. Maaseik aura l’avantage du terrain et disputera un éventuel match N.5 devant son public. Les matches N.2 et 3 se dérouleront les 25 et 28 avril avant d’éventuels matches 4 (2/5) et 5 (5/5).

C’est la 6e fois que les deux meilleurs clubs belges se retrouvent cette saison. Maaseik a à chaque fois battu Roulers en championnat, mais les Flandriens se sont imposés en finale de la Coupe, s’offrant un premier trophée.

