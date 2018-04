Euromillions Basket League – Mons prend sa revanche sur Limbourg United, le Spirou assure à Willebroek

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mons s’est imposé 87-83 face à Limbourg United samedi soir lors de la 28e journée de championnat de Belgique de basket. Les Montois conservent une victoire d’avance sur les Limbourgeois à la cinquième place. Vainqueurs 98-77 vendredi soir lors du match aller, les Limbourgeois tiraient leur épingle du jeu dans un premier quart-temps très offensif. Après les dix premières minutes, les joueurs de Pascal Angillis menaient 25-26. Désireux de prendre leur revanche, les Montois s’accrochaient et revenaient à égalité au repos : 45-45.

Après la pause, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Grâce à une bonne fin de troisième quart-temps, Limbourg United se détachait légèrement pour mener 63-69 avant les dix dernières minutes. Mons retrouvait ses valeurs défensives et s’imposait finalement 87-83. Matt Tiby a été le meilleur marqueur montois avec 21 points.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Charleroi a pris le dessus sur Willebroek avec une victoire. Battus 89-61 chez les Carolos mercredi, les Anversois ont montré un peu plus de résistance mais le Spirou n’a pas tremblé grâce à un Alexandre Libert de gala. Le meneur carolo a planté 32 points.

Source: Belga