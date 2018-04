Dirk Van Tichelt, confiant avant l’Euro, veut « prester une nouvelle fois au top niveau »

Tweet on Twitter

Dirk Van Tichelt (IJF 20) visera une médaille au prochain Euro de judo à Tel Aviv (26-28 avril). Le Belge, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, sera engagé dans la catégorie des moins de 73 kg en Israël. La préparation de Van Tichelt, 33 ans, n’a pas été idéale. Après son élimination au premier tour du World Judo Masters en décembre, il est resté trois mois loin des tatamis à cause d’une hernie cervicale. Depuis lors, il a disputé un combat au GP de Tbilissi et deux à celui d’Antalya. Cela ne l’empêche pas d’être confiant à l’aube de l’Euro. « La semaine dernière, lors de mon stage à Antalya, je me sentais de mieux en mieux au fil des entraînements. Mercredi lors d’une séance à Bruxelles, j’étais vraiment super », a déclaré Van Tichelt samedi au centre sportif de Coxyde.

« L’Ours de Brecht », médaillé d’or à l’Euro en 2008, n’a pas été gâté par le tirage. « Il y a tellement de concurrence dans ma catégorie qu’il n’existe pas de parcours facile. Si je veux atteindre une place sur le podium, il faudra battre des grands noms », a ajouté le Belge, qui entamera après l’Euro sa course aux points dans l’optique des JO de Tokyo en 2020, pour ce qui serait ses 4es Jeux Olympiques. « Si j’y vais, je veux être de retour au plus haut niveau. Si c’est pour faire de la figuration, je resterai à la maison pour profiter de ma famille. »

Dirk Van Tichelt deviendra papa pour la deuxième fois fin juillet après la naissance de son fils Arthur en décembre 2016. « La préparation pour les Mondiaux de Bakou (20-27 septembre) sera un exercice périlleux mais je ne compte pas déclarer forfait. Je devrai être à l’écoute de mon corps et rester attentif à la qualité de mes entraînements ».

Source: Belga