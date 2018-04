Coupe de Belgique de handball (m) – Hasselt bat Visé en finale et s’offre sa 11e Coupe

Initia Hasselt a remporté la Coupe de Belgique de handball messieurs en battant le Visé BM 32-23 samedi soir au Sportoase de Louvain. Les Limbourgeois n’ont pas dû forcer leur talent pour dominer les Mosans dans tous les secteurs de jeu. Pour leur deuxième finale, les Visétois ont eu la ferme intention d’entrer directement dans la partie. Dès l’entame, les échanges entre les deux formations ont été équilibrés et rythmés. Il a fallu attendre la 15e minute pour voir les Hasseltois prendre les commandes, aidés par un manque de réussite et trop de fautes techniques des Mosans qui sont rentrés aux vestiaires avec un retard de 4 buts (14-10).

A la reprise, les Visétois ont réussi à recoller au score notamment par l’intermédiaire de Glesner. Malheureusement pour eux, ce fût de courte durée, Vossen et Cie ont remis un coup d’accélérateur. En 10 minutes, ils ont ainsi doublé leur avantage et scellé le sort des protégés de Predrag Dosen.

La vitesse d’exécution a laissé place à la précipitation, la concentration et le réalisme quant à eux, ont cruellement fait défaut chez les visiteurs ce qui a permis à un Initia Hasselt souverain de soulever méritoirement sa 11e Coupe de Belgique, la première depuis 2014. Hasselt avait alors déjà battu Visé en finale.

Hasselt a également soulevé la Coupe en 1984, 1990, 1991, 1995, 1998, 1999, 2003, 2010, 2012. Bocholt l’avait emporté l’an dernier et a été éliminé en quarts de finale par Hasselt cette année.

Plus tôt dans la soirée, Saint-Trond avait remporté la Coupe de Belgique chez les dames en dominant Initia Hasselt 28-19 en finale.

Source: Belga