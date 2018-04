Au moins 11 morts dans un accident de bateau-dragon en Chine

Tweet on Twitter

Onze personnes sont mortes et six étaient portées disparues samedi en Chine dans le naufrage de deux bateaux-dragons traditionnels dans le sud de la Chine, selon l’agence officielle Xinhua. Les rameurs étaient en train de s’entraîner en vue d’une course sur la rivière Taohua, dans la ville touristique de Guilin, quand leurs deux embarcations se sont renversées, précipitant 57 personnes à l’eau.

Quarante rameurs ont été repêchés en vie par les services de secours, qui poursuivaient leurs recherches pour retrouver les six disparus, a précisé Xinhua.

Selon les autorités de Guilin, deux organisateurs de l’entraînement ont été arrêtés car ils n’avaient pas préalablement déclaré cette activité à la police.

Des courses de bateaux-dragons, longues pirogues dans lesquelles peuvent prendre place plusieurs dizaines de rameurs, ont lieu traditionnellement dans tout le pays le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire chinois. Cette fête est dédiée à la mémoire du poète Qu Yuan qui, selon la légende, s’est suicidé en se noyant au IIIème siècle av. JC après avoir été faussement accusé de trahison.

source: Belga