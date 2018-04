« Accord de principe » UE-Mexique sur un nouveau traité de libre-échange

Tweet on Twitter

L’Union européenne et le Mexique ont conclu samedi à Bruxelles « un accord de principe » pour moderniser le traité de libre-échange qui régit leurs relations commerciales depuis 2000, ont-ils annoncé dans un communiqué conjoint. « Nos négociateurs vont maintenant poursuivre leur travail pour résoudre les questions techniques qui demeurent et finaliser le texte juridique complet », précise le communiqué commun.

L’accord se veut un signal en direction des Etats-Unis, dont le président Donald Trump a lancé les renégociatons de l’Aléna, traité de libre-échange de son pays avec le Mexique et le Canada.

source: Belga