Pastel power: Couleur bonbon

Des températures très douces, des terrasses pleines et de délicieuses glaces… C’est fini l’hiver ! Les articles aux couleurs sombres sont à ranger dans les tiroirs pour faire place à une tendance très 2018 : les couleurs pastel. Transformez votre garde-robe en un magasin de bonbons : rose guimauve, vert pistache, sorbet violet, etc. Que vous choisissiez le total look, de jolies chaussures ou des accessoires girly, trouvez le pastel qui vous convient le mieux.

Tip : Il est très possible de combiner différentes teintes, comme par exemple mélanger un ton pâle avec un accent bien plus sombre : le vert olive et le rose poudré, notamment, ou le gris foncé avec le jaune citron.