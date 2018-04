Courtrai, la ville créative sur la Lys

Si, après une journée passée à Courtrai, vous n’avez pas retrouvé votre tranquillité intérieure au bord de l’eau, c’est que vous n’avez pas fait de votre mieux! La Lys est l’actrice principale de cette ville historique et, en même temps, étonnamment moderne.

Courtrai a subi un lifting. De nouveaux ponts, des rives bordées de larges sentiers et de jolis parcs ont rétabli le contact avec l’eau. Dans les environs des Broeltorens, les quais du bras de l’Oude Leie ont été abaissés jusqu’à 50 cm au-dessus du niveau de l’eau. Les rives vous emmènent délicieusement auprès de la fraîcheur de l’eau, si bien que, sur l’une des nombreuses petites terrasses agréables, vous pourrez presque sentir l’eau.

Pour relier les différentes parties de la ville, la skyline courtraisienne est caractérisée par sept ponts. Pas d’ennuyeuses copies, mais des ponts de caractère qui aident tant les visiteurs que les habitants à s’orienter.

Buda Beach

Vous pouvez laisser votre imagination vagabonder à Buda Beach. Ce n’est pas une destination de vol, mais bien un lieu exotique niché entre les bras de la Lys. Tous les visiteurs créatifs s’y sentiront chez eux. Dans le quartier noctambule de Courtrai, vous trouvez la Budatoren, une plateforme où des artistes de toute la gamme du spectre peuvent laisser libre cours à leur créativité et dans le Budascoop, vous pouvez visionner des films pas commerciaux. BUBOX est un espace réservé aux arts plastiques contemporains où l’accent est mis sur les artistes qui, de façon originale et artistique, veulent être en harmonie avec l’environnement. La Budafabriek est la perle de l’île. Dans ce lieu imposant de 3.000 m³, des créateurs, des entrepreneurs, des artistes, des étudiants et des citoyens actifs se réunissent et donnent des workshops. Vous y trouvez un prototypelab avec des imprimantes 3D, des découpeuses laser et de nombreuses autres machines pour des créatifs.

Grâce à cette vibe créative, Courtrai fait partie de l’UNESCO Creative Cities Network dans le domaine du design, et c’est la seule et unique ville belge!

Sur les traces du Moyen-âge

Si vous êtes un peu fatigué(e) par l’énergie pétillante de Buda Beach, allez dans le centre historique. Au beau milieu du Grote Markt, le beffroi datant du XIIIe siècle attirera immédiatement votre attention. Saviez-vous que le jacquemart original a été emporté comme butin de guerre et offert à Dijon? Et ce petit morceau de Courtrai trône encore sur la tour de la ville française!

L’hôtel de ville historique mérite aussi le détour d’une visite. Ne manquez pas la salle des échevins et la salle du conseil avec leurs cheminées sculptées datant du XVIe siècle! Tandis que dans le béguinage, vous flânerez le long des maisonnettes et sur la place centrale ou alors vous visiterez l’église Onze-Lieve-Vrouw.

Profitez à fond

Courtrai est le théâtre des fashionistas qui savent ce qu’elles veulent! Vous y trouvez des boutiques originales qu’il n’y a pas dans d’autres villes. Et vous terminerez la journée dans l’un des nombreux restaurants ou bars agréables. Cuisine thaï ou italienne, bars à tapas, bistros parisiens avec vue sur l’eau ou salons de thé, cafés populaires et bars trendy. Le choix sera difficile!

www.toerismekortrijk.be