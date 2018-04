Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le régulateur aérien américain, la Federal Aviation Administration (FAA), a exigé vendredi des inspections d’urgence, sous 20 jours, de certains moteurs de la famille CFM56 suite à l’accident du vol New-York Dallas qui a fait un mort mardi. Le régulateur exige notamment l’examen sous 20 jours de tous les moteurs CFM56 pour Being 737 ayant effectué plus de 30.000 rotations, soit quelque 352 moteurs aux Etats-Unis et 681 dans le monde.

source: Belga