Paris annonce la présence à la hauteur de Nafissatou Thiam qui ira aussi à Götzis

Les organisateurs du meeting d’athlétisme de Paris, le 30 juin au Stade de France, ont annoncé la présence de la championne olympique et du monde de l’heptathlon Nafissatou Thiam. La sportive belge de l’année s’alignera dans le concours de la hauteur dans cette 7e épreuve de la Diamond League, le plus prestigieux circuit international. « Championne du monde et olympique de l’heptathlon, élue athlète de l’année 2017 par l’IAAF, Nafissatou Thiam, s’alignera dans le concours du saut en hauteur, une épreuve Diamond League, le 30 juin. Son duel avec la Russe Maryia Lasitskene, la championne du monde de la discipline, s’annonce comme l’un des grands moments de la soirée », annonce le site officiel.

L’organisation de l’Hypomeeting, les 26 et 27 mai à Götzis, a aussi fait part de la présence lors de l’heptathlon de la nouvelle reine de la discipline. L’an dernier dans la « Mecque » des épreuves multiples, Thiam était devenue la 3e performeuse de l’histoire en établissant un nouveau record national avec 7.013 points.

Source: Belga