Mark Padun remporte la dernière étape du Tour des Alpes, Thibaut Pinot enlève le classement final

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a inscrit son nom au palmarès du Tour des Alpes (2.HC) au terme de la 5e et dernière étape, longue de 164,2 kilomètres entre Rattenberg et Innsbruck, vendredi en Autriche. Le Français, 6e de l’étape remportée par l’Ukrainien Mark Padun (Bahrain Merida), a décroché son premier succès de l’année. Cette course à étapes, principalement dédiée aux grimpeurs, se terminait vendredi par une journée avec cinq ascensions au programme, dont trois fois l’Olympia Climb (7,5 km à 5,5%) dans le dernier tiers de la course. L’échappée de la journée, composée de neuf coureurs, a été reprise à près de 30 km de la ligne.

Accompagné par l’Italen Giovanni Visconti (Bahrain Merida), le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana) est parti seul en tête à 19 km de l’arrivée. Pinot, face au danger que représentait Lopez au général (3e à 0:15), a fait l’effort pour revenir sur le Colombien, emmenant dans sa roue l’Italien Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida). Le trio a finalement été repris dans les rues de la capitale du Tyrol. Profitant d’un moment de flottement à la jonction, Padun, 21 ans, s’est envolé vers la première victoire de sa carrière. Le Néo-Zélandais George Bennett (LottoNL-Jumbo) et le Tchèque Jan Hirt (Astana) terminent 2e et 3e.

Leader du général depuis la fin de la troisième étape, Pinot a été récompensé pour sa régularité sur les routes du Trentin et du Tyrol. Deux fois 2e, deux fois 4e et 6e vendredi, le Français de 27 ans a signé une 22e victoire professionnelle. Le podium final est complété par Pozzovivo et Lopez.

Le Tour des Alpes a pris la succession du Tour du Trentin en 2017, édition remportée par le Britannique Geraint Thomas (Sky).

