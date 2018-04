Le permis théorique davantage un examen de langue pour certains

L’examen pour le permis théorique ressemble plus à un examen de langue déguisé qu’à un contrôle des connaissances du code de la route pour qui ne parlent pas la langue du test, relève vendredi dans un communiqué l’Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés (Uptia). L’Uptia établit ce constat dans le cadre du nouvel examen théorique pour le permis de conduire à Bruxelles. Depuis fin avril, le recours à un interprète pour l’examen théorique et pratique à Bruxelles est limité à l’anglais, au français et à l’allemand, comme c’est le cas en Flandre depuis mars 2017.

Cela engendre, selon l’union professionnelle, que les pré-requis linguistiques pour se préparer correctement à l’examen théorique sont encore plus importants aujourd’hui que ceux visant à acquérir la nationalité belge. « Cela ne va pas », estime l’Uptia. « L’examen pour le permis de conduire ne devrait pas évaluer les connaissances linguistiques mais bien les compétences pour une conduite sûre. » De plus, « le permis de conduire est un moyen d’intégration et facilite l’exercice d’un métier ».

L’Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés ne comprend pas bien pourquoi le système d’interprétation a été adapté. « Il ressort de questions parlementaires que la nouvelle réglementation permet de réduire la charge de travail et les coûts. Les coûts liés à un interprète sont pourtant à charge des candidats. »

Source: Belga