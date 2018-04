Le Français Arsène Wenger quittera son poste d’entraîneur d’Arsenal à la fin de la saison

« Merci Arsène ». C’est par ces deux mots en français, que le club de football anglais de Premier League d’Arsenal a annoncé le départ de son entraîneur emblématique le Français Arsène Wenger après 22 saisons à la tête de l’équipe ». Arrivé chez les Gunners à l’été 1996, en provenance du Japon (Nagoya), Wenger a remporté trois titres de Premier League (1998, 2002 et 2004), 7 Coupes d’Angleterre, 7 Community Shield et mené le club en Ligue des Champions durant 20 saisons consécutives. Il a aussi guidé son équipe dans 49 rencontres de championnat consécutives (dont un championnat complet) sans connaître la défaite. Au-delà du palmarès, le Strasbourgeois a réussi à créer une identité et une qualité de jeu reconnue par tous. Elles lui ont valu le titre d’entraîneur mondial de l’année en 1998 et trois titres de manager de l’année en Angleterre. Wenger a aussi permis à de nombreux joueurs de se révéler au plus haut niveau malgré leur jeunesse. Les Gunners ont publié sur leur site un texte signé par l’Alsacien, âgé de 68 ans. « Après mûre réflexion et après des discussions avec le club, je pense que c’est le bon moment pour moi de me retirer à la fin de la saison. Je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de servir le club pendant tant d’années mémorables. J’ai géré le club avec engagement et intégrité. Je tiens à remercier le personnel, les joueurs, les directeurs et les supporters qui rendent ce club si spécial. J’exhorte nos fans à se tenir derrière l’équipe pour finir en beauté. A tous les amoureux d’Arsenal, prenez soin des valeurs du club. Mon amour et mon soutien pour toujours. »

Le propriétaire du club Stan Kroenke s’est lui aussi exprimé: « C’est l’une des journées les plus difficiles de toutes nos années de sport. L’une des principales raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés avec Arsenal, c’est à cause de ce qu’Arsène a apporté au club sur et hors du terrain. Sa longévité et sa constance sur une période aussi longue au plus haut niveau du jeu ne seront jamais égalées. Arsène a une classe inégalée et nous lui en serons toujours reconnaissants. Tous ceux qui aiment Arsenal et tous ceux qui aiment le football lui doivent une dette de gratitude. »

Source: Belga