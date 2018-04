Julian Alaphilippe et Philippe Gilbert emmèneront l’équipe Quick-Step Floors à Liège-Bastogne-Liège

Julian Alaphilippe, brillant vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi, et Philippe Gilbert, vainqueur en 2011, seront les principaux atouts de la formation belge Quick-Step Floors dimanche au départ de la 104e édition de Liège-Bastogne-Liège, la plus vieille course du calendrier cycliste. La Doyenne pourrait voir Julian Alaphilippe signer un incroyable doublé. Le jeune Français, 25 ans, a remporté mercredi la plus prestigieuse victoire de sa carrière sur les pentes du Mur de Huy, ponctuant un début de saison tonitruant avec des victoires d’étapes au Tour de Colombie et du Pays basque (2x). Deuxième à Liège en 2015 pour ses débuts, il avait terminé 23e en 2016 avant de faire une croix sur les classiques ardennaises en 2017, blessé.

Souvent placé mais pas encore vainqueur en 2018, Philippe Gilbert aura également son mot à dire sur un parcours qui comprend de nombreuses côtes dont celles de la Ferme Libert, de La Redoute, de La Roche-aux-Faucons et de Saint-Nicolas.

L’équipe belge, dominatrice en ce début de saison avec déjà 26 victoires au compteur, sera complétée par Pieter Serry, le Français Rémi Cavagna, l’Espagnol Enric Mas, l’Allemand Maximilian Schachmann et le Luxembourgeois Bob Jungels.

« C’est une des courses les plus dures de la saison. Jusqu’ici, notre campagne des classiques a été sublime et nous ne cachons pas vouloir la ponctuer sur une dernière note très positive », a dit Davide Bramati, directeur sportif. « Toute l’équipe est motivée avant ce dernier rendez-vous du printemps, la confiance et l’enthousiasme règnent après la Flèche Wallonne. Nous sommes prêts à faire parler les jambes dimanche », a-t-il ponctué avant le quatrième Monument de la saison.

La sélection Quick-Step Floors:

Julian Alaphilippe (Fra), Rémi Cavagna (Fra), Philippe Gilbert, Bob Jungels (Lux), Enric Mas (Esp), Maximilian Schachmann (All) et Pieter Serry

