Elise Mertens ouvre le bal pour la Belgique en Fed Cup à Gênes

La rencontre entre l’Italie et la Belgique en barrage du groupe mondial de la Fed Cup débutera par un duel entre Elise Mertens (WTA 17) et Jasmine Paolini (WTA 145), samedi à 13h30 sur la terre battue de Gênes. Le deuxième simple opposera dans la foulée Sara Errani (WTA 91) à Alison Van Uytvanck (WTA 50). Dimanche à 12 heures, Elise Mertens rencontrera Sara Errani. Jasmine Paolini sera ensuite opposée à Alison Van Uytvanck. Restera à disputer le match de double entre Deborah Chiesa-Jessica Pieri et Kirsten Flipkens-Ysaline Bonaventure.

Battue 3-2 au premier tour du groupe mondial par la France en février, la Belgique d’Ivo Van Aken, capitaine ad interim après le départ de Dominique Monami, doit gagner en Italie pour rester au sein de l’élite.

Source: Belga