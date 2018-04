Elections communales 2018 – Le président des jeunes MR de la Vallée mosane rejoint le parti populaire

Le président des jeunes MR de la Vallée mosane, Adrien Bajoux, a décidé de quitter son poste pour rejoindre le parti populaire, a-t-il indiqué vendredi. La présidence du groupement politique s’étendait sur cinq communes de l’arrondissement de Huy-Waremme. Le départ du jeune homme, perçu comme un candidat prometteur du parti, va entraîner dans son sillage une série d’autres départs chez les jeunes MR. Adrien Bajoux, bientôt 20 ans, a quitté la présidence des jeunes MR de la Vallée mosane pour rejoindre le parti populaire de la section Huy-Waremme. Le jeune homme sera deuxième sur la liste présentée à Wanze.

« Pour moi, on est tous libre de dire ce qu’on pense. Le tout est d’en débattre. Quand on défend une ligne libérale, il faut défendre ses idées jusqu’au bout et pas un poste », a-t-il clamé.

« J’ai commencé au PS avant de rejoindre le MR. Les idées étaient trop sectaires, l’échange d’idées était impossible. J’ai fait ce choix parce que je pensais le MR plus libre. Le but d’être investi dans un tel mouvement, c’est quand même de débattre des idées pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés au niveau local mais aussi au niveau national. Mais je me suis rendu compte que ce n’était pas le cas. A certains endroits, le MR est tellement conciliant qu’il en perd son identité », a-t-il martelé.

D’autres jeunes MR ont déjà manifesté leur volonté de quitter le groupement pour rejoindre le parti populaire.

Source: Belga