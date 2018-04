Dimitrov et Goffin déclarent forfait en quarts du double de l’ATP Monte-Carlo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

David Goffin et Grigor Dimitrov, associés en double et opposés en début de journée en quarts de finale du simple, ont déclaré forfait avant leur quart de finale du double au tournoi de tennis Masters 1000 de Monte-Carlo (4.872.105 euros), vendredi sur la terre battue monégasque. La raison du forfait n’a pas encore été officialisée. Goffin, battu 6-4, 7-6 (5) par son compère en double, devait défier l’Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic, têtes de série N.3 du tableau.

En 2017, David Goffin avait atteint le dernier carré du tournoi, battu par l’Espagnol Rafael Nadal, futur vainqueur.

En demies, Dimitrov rencontrera le numéro un mondial Rafael Nadal, dix fois lauréat sur le Rocher et large vainqueur de l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 7/N.5), 6-0, 6-2.

Source: Belga