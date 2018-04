Conflit en Syrie – Un million USD pour tout élément permettant de retrouver la trace du reporter Austin Tice

Les autorités fédérales américaines ont annoncé offrir une récompense d’un million de dollars pour toute information qui permettrait de retrouver la trace du journaliste américain Austin Tice, disparu en Syrie il y a plus de cinq ans. L’offre a été faite par le FBI, la police fédérale, qui a précisé qu’elle n’était liée à « aucun événement en particulier ».

M. Tice serait le seul journaliste américain actuellement détenu en Syrie, devenu l’un des pays les plus dangereux pour les reporters de guerre.

La récompense sera versée pour une « information menant directement à la localisation, la récupération et le retour sain et sauf » du reporter.

Austin Tice, un journaliste indépendant, travaillait pour McClatchy News, le Washington Post, CBS et d’autres médias dont l’AFP, la BBC et Associated Press.

Il avait été enlevé le 14 août 2012 près de Damas, peu après son 31e anniversaire.

source: Belga