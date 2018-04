ATP Monte-Carlo: Kei Nishikori bat Marin Cilic au terme d’un match de près 3 heures

Kei Nishikori (ATP 36) s’est qualifié pour le dernier carré du tournoi de tennis Masters 1000 de Monte-Carlo (4.872.105 euros), vendredi sur la terre battue monégasque. Le Japonais s’est imposé 6-4, 6-7 (1) et 6-3 devant le Croate Marin Cilic (ATP 3/N.2) après 2 heures et 54 minutes d’un intense duel. Cilic, 29 ans, ne disputait vendredi que son deuxième match du tournoi. En effet, le lauréat de l’US Open 2014 était exempté du premier tour et a bénéficié du retrait du Canadien Milos Raonic en huitièmes de finale. Le premier set, haché, a été remporté par le Japonais (6-4) avant que Cilic n’inverse la tendance dans le deuxième. Le Croate, 1m98, a sauvé trois balles de match à 5-4 et remporté le tie-break (7-1), forçant ainsi Nishikori à jouer une troisième manche décisive.

Le Japonais de 28 ans, retombé à la 36e place mondiale car longtemps blessé au poignet en 2017, a trouvé les ressources nécessaires pour prendre le service de son adversaire dans le 8e jeu du set (5-3) avant de conclure la partie. C’est la première fois depuis le tournoi de Toronto en 2016 que Nishikori est présent en demi-finales d’un Masters 1000.

En demie, il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Français Richard Gasquet (ATP 34) et l’Allemand Alexander Zverev (ATP 4/N.3). L’autre demi-finale verra l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 1), impressionnant contre Dominic Thiem (ATP 7/N.5), affronter le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 5/N.4), tombeur de David Goffin (ATP 10/N.6) en début de journée.

