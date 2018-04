VIDEO. Même les robots galèrent à monter un meuble Ikea

« Des robots peuvent-ils monter une chaise Ikea ? », c’est la très sérieuse expérience menée par des chercheurs et dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Science Robotics.

Voilà qui devrait rassurer toute les personnes qui ont déjà eu du mal avec le montage d’un meuble Ikea. En 2018, les robots sont capables de prouesses qui étaient encore inimaginables il y a encore quelques années. Les robots de Boston Dynamics peuvent ouvrir une porte en utilisant la poignée pour et ensuite la tenir ouverte pour laisser passer son compagnon. Un autre robot de la même compagnie a réalisé pour la première fois un salto arrière.

Les robots face à une chaise Ikea

Mais comment se comportent des robots devant un meuble Ikea à monter ? C’est ce qu’ont voulu vérifier trois chercheurs de la Nanyang Technological University de Singapour. Les résultats ont été publiés ce 18 avril dans la revue Science Robotics.

20 minutes pour les robots

Pour réaliser cette expérience, les chercheurs ont programmé deux robots pour assembler eux même une chaise du géant suédois. Résultat : ils ne s’en sortent pas trop mal, mais ils ont été programmés pour ça. Les deux bras robotiques, équipés de caméras 3D et d’une multitude de capteurs, ont mis 20 minutes pour monter la chaise (11 minutes pour planifier les mouvements et le schéma du montage et 9 minutes pour assembler la chaise).

Les humains plus rapides

L’expérience a été menée avec deux humains et ils ont été plus rapides que les robots. En matière de montage d’une chaise Ikea, nous sommes pour le moment plus efficaces que des machines. Mais les chercheurs comptent bien améliorer leur robot pour effectuer cette tâche plus rapidement. Et qui sait, dans le futur, des robots seront peut-être capables de lire les instructions et de monter un meuble Ikea dans aucune difficulté.