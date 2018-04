VIDEO. Faille tectonique dans l’ouest des Etats-Unis, le scénario catastrophe

800 personnes tuées, 18.000 blessés, 400 incendies et près d’un demi-million de sans-abris. C’est le scénario catastrophe anticipé par les géologues de l’US Geological Survey.

La Californie est sujet aux tremblements de terre. Située à la jonction des plaques tectoniques pacifique et Nord-américaine, la faille de San Andreas traverse l’Etat et menace de provoquer un véritable cataclysme à tout moment. C’est une de ses ramifications, la faille de Hayward qui inquiète ici les scientifiques.

Une zone très densément peuplée

Moins connue que sa grande sœur, la faille de Hayward traverse pourtant une zone très peuplée. Située sous la baie de San Francisco, elle pourrait provoquer des tremblements de terre d’une magnitude de sept et pus sur l’échelle de Richter.

La faille «traverse des maisons, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures importants qui alimentent la baie en eau et en énergie», rapporte le géologue David Schwartz au Los Angeles Times. La région serait alors secouée par plusieurs répliques pendant au moins deux ans, alourdissant le bilan déjà alarmiste des chercheurs.

Un bilan désastreux

Des centaines de morts, des milliers de blessés et presque un demi-million de personnes sans-abris. Un véritable cataclysme en suspend qui inquiète de plus en plus la communauté scientifique et les habitants de la région. Il est aujourd’hui impossible de prévoir précisément quand la catastrophe aura lieu. Une fois tous les 100 à 220 ans est cependant la fourchette admise pour estimer la fréquence de tremblements de terre majeurs. Le dernier en date s’est produit il y a 150 ans.