Les vaches pourraient être les derniers grands mammifères terrestres dans 300 ans

On en parle beaucoup ces derniers temps. La sixième extinction de masse des animaux est en cours et s’accélère. Les mammifères en sont les premières victimes. Parmi eux, les plus imposants sont les plus touchés. La vache domestique pourrait ainsi bien être le plus grand mammifère terrestre encore en vie dans quelques siècles.

Une étude parue dans le magazine «Science» avance que les plus gros mammifères auront bientôt disparus si l’on ne réagit pas très vite. Ce phénomène, bien que lié au changement climatique, est dû en grande parti à l’Homme et ses activités. La professeure Felisa Smith, biologiste à l’Université du Nouveau-Mexique, avance que «l’extinction des mammifères est rarement synonyme de changement climatique, mais toujours de l’arrivée des hommes».

«Le problème est que nous avons stoppé le processus d’adaptation»

L’idée que les gros mammifères auraient plus de mal à s’adapter aux changements climatiques est démentie par l’étude. Un bouleversement dans le climat induit généralement un déplacement vers des environnements plus favorables à leur survie. Le processus d’adaptation permet alors de graduellement faire évoluer leur physionomie aux nouvelles normes climatiques. Les périodes de glaciations ont ainsi favorisé une augmentation de la masse corporelle des mammifères qui pouvaient alors mieux réguler leur température interne.

Ce processus de migration est aujourd’hui entravé par l’activité humaine. La réduction d’espaces protégés et l’obstruction des grandes routes migratoires empêchent les animaux de se déplacer. Cela les rend plus vulnérable à la chasse et au braconnage.

Une tendance claire depuis 125.000 ans

L’équipe de chercheurs a analysé 65 millions d’années de fossiles. Elle s’est particulièrement concentrée sur les 125.000 dernières années, période qui a vu démarrer les grandes migrations humaines à travers et hors d’Afrique. Il apparaît que là où l’Homme est présent, les grands mammifères ont tendance à disparaître.

L’exemple le plus frappant apparaît lorsque l’on compare le poids de la biodiversité présente en Afrique et aux Amériques à cette période. Elle était deux fois plus importante outre-Atlantique, un espace encore inoccupé par l’Homme, qu’en Afrique, berceau de l’espèce humaine.

Les premiers hommes auraient donc décimé les populations de grands mammifères africains, un espace qui leur offrait pourtant toutes les conditions nécessaires à leur développement. Cette tendance étant accentuée par l’augmentation du nombre d’hominidés, leurs besoins grandissant en viande et l’évolution technologique de leur arsenal.

Les vaches domestiques, derniers grands mammifères

Quasiment tous les grands mammifères sont aujourd’hui en danger d’extinction. L’équipe estime que si toutes ces espèces disparaissent au cours des 200 prochaines années, «le plus gros mammifères terrestre pourrait bien être la vache domestique». Cette dernière, élevée, protégée et parfois même vénérée par l’Homme, est en effet bien loin d’être menacée. Selon Felisa Smith, cette étude pourrait nous encourager à «faire quelque chose pour empêcher ça si nous tenons à la biodiversité de la planète».

Une extinction des grands mammifères menacés signifierait un poids global de la biodiversité au plus bas depuis 45 millions d’années.