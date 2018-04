Un 1.000e artisan officiellement reconnu

Depuis 2016, une loi fixe les modalités permettant à un professionnel de se faire reconnaître comme «artisan». Le millième artisan, qui est une artisane, vient d’obtenir son statut.

Le travail des artisans est souvent apprécié des consommateurs. Produits faits à la main et en Belgique, travail soigné, et qualité leur valent souvent une reconnaissance et une certaine admiration de la part des consommateurs. Mais il a fallu attendre 2016 pour qu’un statut officiel leur soit accordé.

Un artisan est ainsi, selon la loi, «une personne physique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d’objets, la prestation de services dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique». Ce statut ne peut être attribué qu’à une société comptant moins de 20 travailleurs. Boulanger, créateurs de vêtements et accessoire ou encore restaurateur du patrimoine peuvent ainsi faire reconnaître leurs spécificités.

Besoin de reconnaissance et protection du métier

Le 1.000e artisan vient d’être reconnu par la Commission dédiée. «C’est un succès», estime Denis Ducarme (MR), le ministre des PME. «Ce chiffre témoigne du besoin des artisans de faire reconnaître leurs compétences, ainsi que le fait que leurs métiers racontent une histoire et la sauvegardent.»

Outre la reconnaissance de son travail, l’artisan est repris dans un registre particulier, peut porter un logo spécifique, et bénéficier de certaines mesures de soutien. «Les artisans sont les ambassadeurs du ‘Made in Belgium’, dont la qualité n’est plus à démontrer. Ce savoir-faire mérite d’être mis en lumière, mais aussi et surtout d’être protégé», souligne le cabinet du ministre des PME. À partir de 2018, seul l’artisan reconnu pourra participer à la journée de l’artisan organisé par le SPF Économie.