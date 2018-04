Requins et autres poissons piégés par un « filet fantôme » dans les Caraïbes

Des plongeurs ont fait une macabre découverte au large des îles Caïmans. Un filet de pêche abandonné et dérivant depuis des mois a capturé et tué des centaines de poissons dans sa course.

C’est Dominick Martin-Mayes, pêcheur et professeur de plongée, qui a découvert le filet. «Ça m’a coupé le souffle, la première chose que j’ai vu était un jeune requin pointe blanche». Il a alors tenté de libéré les poissons avec l’aide d’un ami mais «la plupart étaient déjà mort». Les images capturées par les deux hommes sont visibles sur le site du journal The Independant.

Les courants puissants et le risque d’eux-même finir piégé ont empêché les plongeurs de libérer plus de poissons. Sans compter le danger que représentent les prédateurs attirés par l’apparente manne de nourriture stockée dans le filet. Ces derniers finissent eux aussi par s’emmêler dans les cordages, augmentant exponentiellement le nombre des victimes du «filet fantôme». Après une tentative infructueuse de monter la masse flottante à bord de leur bateau, ils ont alors décidé de rentrer à terre et alerter les autorités compétentes.

Fishermen made the horrific find of hundreds of dead fish and sharks tangled in an abandoned net drifting off Grand Cayman on Monday.

The “ghost net” may have been floating for several months, trapping and… https://t.co/DKFUYKsSDo

— NationalTrust.Cayman (@NatTrustCayman) April 18, 2018