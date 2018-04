La justice interdit la vente d’une Barbie à l’effigie de Frida Kahlo

Tweet on Twitter

Un juge mexicain a interdit au groupe américain Mattel de commercialiser au Mexique une poupée Barbie à l’effigie de la peintre Frida Kahlo. Il donne ainsi raison à la famille de l’artiste.

Le juge a ordonné à Mattel et ses distributeurs qu’ils «s’abstiennent de tout acte tendant à utiliser la marque, l’image ou l’oeuvre de Frida Kahlo». La famille de Frida Kahlo va engager une procédure juridique aux Etats-Unis afin d’obtenir que la poupée soit également interdite dans ce pays.

En mars, le fabricant américain de jouets avait dévoilé une série de poupées à l’effigie de personnalités, baptisée «Inspiring Women» (femmes inspirantes), parmi lesquelles figure Frida Kahlo.

L’artiste, épouse du grand muraliste mexicain Diego Rivera -et un temps la maîtresse du révolutionnaire russe exilé Léon Trotsky-, est l’une des plus grandes peintres du 20e siècle pour ses émouvants auto-portraits, dans lesquels elle exprimait à la fois sa douleur physique et son isolement.

Le visage de Frida Kahlo -et son fameux monosourcil- a été décliné à travers des dizaines d’objets au cours des dernières années: chaussures, carnets, sacs, parfum ou tequila.