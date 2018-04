Environnement et soleil : un week-end de plogging à Bruxelles

Tweet on Twitter

La météo clémente de ce week-end attirera certainement de nombreux ploggeurs à Bruxelles. Deux événements sont organisés samedi et dimanche pour les joggeurs motivés à ramasser des déchets pendant leur course.

GoodPlanet propose un premier plogging samedi dans rues de la capitale. L’initiative se tient dans le cadre de la Journée de la Propreté, et est organisée en partenariat avec la Ville de Bruxelles. «Les participants de cette course aux déchets auront pour mission de nettoyer le quartier Bockstael de Laeken, fortement fréquenté, où mégots, cannettes et détritus en tout genre jonchent certains trottoirs», expliquent les organisateurs.

Deux courses sont prévues: la première à 14 heures se fait tous azimuts dans le quartier Bockstael alors qu’à 15 heures une course de 4 kilomètres permettra de relier la place Bockstael à la Bourse. Le lendemain, ce sont les auberges de jeunesse qui organisent un plogging au départ et à l’arrivée de l’auberge Jacques Brel à Bruxelles.

Le plogging est une discipline apparue en Suède. Le mot tirerait d’ailleurs son origine d’une contraction entre un terme suédois (plocka upp) signifiant «ramasser» et le mot «jogging». Il s’agit des premiers ploggings à Bruxelles, certains ayant déjà été récemment organisés en Wallonie dans le cadre des Nettoyages de printemps, selon GoodPlanet.