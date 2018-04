Les Belges mangent plus de fruits, mais moins de légumes

Le Belge moyen a acheté l’an dernier 38 kilos de légumes verts, soit un kilo de moins qu’en 2016. En revanche, il a acheté 47 kilos de fruits contre 46,6 kilos en moyenne en 2016.

Le prix moyen d’un kilo de légumes est passé de 2,44 € en 2016 à 2,51 € en 2017. Les Belges ont dépensé 95,69 € en moyenne par personne pour des légumes. Pour les fruits, les Belges ont consacré 122,76 € par personne. Le prix des fruits a augmenté en moyenne de 4% l’an dernier.

Les tomates ont été les plus consommées (5,7 kilo par personne), suivies par les carottes (5,6 kg) et les oignons (4,4 kg). Les tomates cerises sont particulièrement appréciées par les consommateurs. Dans le top 10 des légumes les plus consommés, les poivrons et les champignons ont gagné du terrain. Les pommes, avec la Jonagold en tête, sont les fruits les plus consommés en Belgique mais perdent des parts de marché face aux bananes. L’an dernier, le consommateur belge a croqué 3,3 kilos de Jonagold alors qu’il en mangeait encore 5,4 kg en 2008.

Le sondage a été mené auprès de 5.000 ménages belges par l’Office flamand d’agro-marketing (VLAM).