Seize tués dans deux échanges de tirs avec la police au Mexique

Des échanges de tirs entre la police et des individus suspectés de criminalité ont fait 16 morts dans le sud du Mexique, ont indiqué les autorités mercredi. Un groupe armé a tout d’abord ouvert le feu sur une patrouille de police près de la municipalité de Zihuatanejo mardi. L’échange de tir d’une demi-heure a fait 10 morts parmi le groupe d’individus suspectés de criminalité. Un policier a été blessé.

Rapidement après, six officiers de police ont été tués dans une embuscade dans la même région, ce qui est interprété comme un acte de revanche.

Plus de 29.000 personnes ont été assassinées l’an passé, selon les registres mexicains, un record en deux décennies.

Source: Belga