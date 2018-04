Rencontre entre le chef d’état-major russe et un commandant de l’Otan à Bakou

Tweet on Twitter

Le chef d’état-major de l’armée russe, Valéri Guerassimov, et le commandant des forces de l’Otan en Europe, Curtis Scaparrotti, se sont prononcés pour le maintien des contacts militaires bilatéraux, lors d’une rare entrevue jeudi à Bakou en Azerbaïdjan. Les deux hommes ont « évoqué l’activité militaire de l’Otan et de la Russie en Europe, les mesures destinées à renforcer la confiance et à éviter les incidents », a indiqué le ministère russe de la Défense. Ils ont également échangé « sur la situation en Syrie en soulignant l’importance d’une coopération dans la lutte contre le terrorisme international », selon la même source.

« La rencontre montre un intérêt mutuel clair pour maintenir des lignes de contact militaire, conformément à la politique de l’Otan de dialogue et de transparence », a indiqué pour sa part l’Alliance atlantique.

Le général Valéri Guerassimov s’était déjà entretenu à Bakou en 2016 avec le chef d’état-major américain Joe Dunford. Les deux hommes avaient alors convenu de « renforcer la communication » entre les deux armées.

Les Etats-Unis et la Russie disposent déjà d’une ligne de communication militaire sur leurs opérations aériennes en Syrie, pour éviter tout incident entre les avions des deux pays.

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et la crise ukrainienne, Washington a supprimé toute coopération militaire avec la Russie, mettant fin par exemple aux exercices conjoints et aux visites de navires américains dans les ports russes.

Les tensions sont encore montées d’un cran après le lancement la semaine dernière de frappes contre le régime de Damas par les Etats-Unis et deux de leurs alliés, dénoncées par Moscou comme une « agression » contre son allié.

source: Belga